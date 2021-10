Les Sorcières de Pendle

A 17 ans, Fleetwood Shuttleworth, la maîtresse du domaine de Gawthorpe, n'a toujours pas donné d'héritier à son mari, Richard. Quand elle tombe enceinte et intercepte une lettre du médecin, elle découvre une effroyable prédiction : cette grossesse lui sera fatale. Seuls les remèdes miraculeux d'Alice Gray, une jeune sage-femme solitaire rencontrée dans la forêt, semblent pouvoir la sauver. Mais bientôt, d'étranges phénomènes se produisent au village. Toutes les domestiques et femmes seules sont accusées de sorcellerie. Alice en fait partie. Alors que l'historique procès de Lancaster approche et que le ventre de Fleetwood continue de s'arrondir, la jeune fille n'a plus qu'une obsession pour sauver sa vie et celle de son bébé : innocenter Alice.