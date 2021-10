Composé de récits allant des Jours Anciens de la Terre du Milieu jusqu'à la fin de la Guerre de l'Anneau, en passant par le Second Age et la montée en puissance de Sauron, Le Silmarillion est au coeur de l'univers imaginé par J. R. R. Tolkien. Ces histoires se déroulent à une époque où Morgoth, le premier Seigneur des Ténèbres, habite la Terre du Milieu et où les Elfes lui font la guerre dans sa forteresse d'Angband pour récupérer les Silmarils. Ces trois joyaux contenant la dernière lumière pure du Valinor ont été dérobés par Morgoth puis sertis dans sa couronne de fer. Ces contes sont accompagnés de plusieurs oeuvres plus courtes. L'Ainulindalë est un mythe de la Création tandis que la Valaquenta décrit la nature et les pouvoirs des dieux. L'Akallabêth raconte la destruction du grand royaume insulaire de Númenor à la fin du Second Age et Les Anneaux du Pouvoir relate les grands événements de la fin du Troisième Age, que raconte également Le Seigneur des Anneaux. J. R. R. Tolkien n'a pas pu publier Le Silmarillion de son vivant, car il a évolué avec lui. Il a donc laissé à son fils Christopher le soin de faire paraître cette oeuvre à partir de nombreux manuscrits et de rendre publiable la grande vision de son père, terminant ainsi l'oeuvre littéraire de toute une vie. Cette édition spéciale présente sous une forme nouvelle ce premier pas fondamental dans l'édition posthume par Christopher Tolkien des volumes concernant la Terre du Milieu, début de quarante années d'une carrière illustre, avec la publication de plus de vingt livres célébrant l'héritage de son père. On retrouvera aussi dans ce volume une lettre de J. R. R. Tolkien, écrite en 1951, qui fournit une passionnante exposition des Ages précédents, et près de 50 peintures en couleurs de Ted Nasmith, dont certaines apparaissent ici pour la première fois.