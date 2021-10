Trouver ma place. 22 protocoles pour accéder au bonheur

Et si le bonheur, l'épanouissement professionnel, la sérénité, ne tenaient qu'à une chose : trouver votre juste place ? Une juste place pour être en harmonie avec les autres et avec soi-même : au travail, en amour, en famille... et aussi chez soi, financièrement, physiquement et moralement. Je vous propose d'identifier précisément les liens entre ce qui vous freine et vos épreuves, personnelles ou héritées de votre famille. Puis, à l'aide de mes 22 protocoles et l'explication de cas très concrets, je vous indique comment éliminer ces fardeaux émotionnels, pour accéder à votre plein potentiel, et être enfin vous-même. Ils en parlent : Je me sens différent. Quelle force incroyable se cache dans cette approche ! Dr. Robert Corvisier, médecin Ce livre a changé ma vie, l'injustice a cessé de me toucher, j'ai trouvé ma place. Julie Sovann Ouk, Chef d'entreprise Cet ouvrage va aider de nombreuses personnes, y compris des professionnels de santé. Quel travail remarquable ! Pascale Vaslin, psychologue, psychothérapeute Natacha Calestrémé, journaliste spécialisée en santé et environnement, est l'auteure du best-seller La clé de votre énergie. Ses 22 protocoles issus de rituels pratiqués par des chamanes, médiums ou énergéticiens ont permis à des dizaines de milliers de personnes de retrouver leur énergie après les épreuves de la vie, et de se reconstruire. Avec Trouver ma place, elle propose un accompagnement détaillé pour guider le lecteur dans sa transformation.