Le traître et le néant

Dix ans après Sarko m'a tuer. Cinq ans après "Un président ne devrait pas dire ça... " Voici le nouveau livre politique de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, grands reporters au journal Le Monde. Après Sarkozy et Hollande, ils ont enquêté sur Emmanuel Macron. Plus de cent dix témoins de premier plan parlent, à visage découvert, crûment. Ils confient aussi leurs documents. Les auteurs racontent le pouvoir solitaire d'un homme suprêmement habile, éperdu de lui-même. Ils révèlent les dessous de la conquête de l'Elysée, puis l'exercice de la toute-puissance, et la vaine quête d'une idéologie. La trahison a enfanté le néant.