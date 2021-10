Dans cet ouvrage à la fois poétique et documentaire, on découvre la transformation du blé en pain, décrite en détail, jusqu'au monde microscopique des levures. Un récit contemplatif, où l'on appréhende les odeurs, les sons, les textures et enfin la saveur d'un pain tout juste sorti du four que l'on partage.

Un livre aux images éclatantes et à la poésie simple caractéristique du style d'Anne Brugni & McCloud Zicmuse. Après Bonjour et Chemin, ce Festin final vient parachever une trilogie d'albums dédiés à l'observation de la nature et des effets du temps.