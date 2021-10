Le lait noir explore la trajectoire de Peter, un jeune homme jeté sur la route de l'exode, contraint à la fuite en temps de guerre. Inspirée par l'histoire de son grand-père – né au milieu des années 1920 dans une famille juive de Berlin - Fanny Michaëlis ouvre son univers fantasmatique à sa propre histoire et sonde la construction de son identité. Les bribes de souvenirs, longtemps enfouis, que lui rapportent ses proches nourrissent son imagination. C'est à partir de ces miettes et de ces anecdotes qu'elle reconstruit le passé d'un jeune homme de dix-sept ans, contraint de quitter son foyer et son pays pour échapper à la barbarie, qui survivra et deviendra son grand-père. Pour autant, Le lait noir ne se réduit pas à un exercice de mémoire ou à un récit familial ; Fanny Michaëlis trouve dans sa quête une libération esthétique qui laisse s'exprimer les tensions entre la douceur apparente du dessin au crayon et la représentation exacerbée de la violence. Renouant avec sa propre histoire, réactivant les fils d'un passé épuisé par le silence, Fanny Michaëlis réalise par la force de l'imaginaire une anamnèse personnelle et livre avec Le lait noir une oeuvre puissante, délicate et subtile, son livre le plus intime et le plus accompli à ce jour.