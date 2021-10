Y : le dernier homme Tome 2

Yorick ne serait pas le dernier homme sur Terre ! Enfin, techniquement, il l'est. Mais à plusieurs milliers de kilomètres au-dessus de sa tête évolue en orbite une équipe d'astronautes composée d'une femme et de deux hommes. Sur Terre, le jeune rescapé, accompagné de l'agent 355, d'Allison, la généticienne, et du capricieux Esperluette, se mettent en chemin vers le point de chute programmé de la sonde spatiale. L'espoir est-il permis ?