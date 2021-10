Meurtres à Tautavel. Les Sorcières de Tautavel

4è de Couv Alors que Julien Jaume se promène dans les ruines du château de Tautavel une nuit d'insomnie, il assiste à un morbide rituel. Des sorcières dansent autour d'un feu entonnant des incantations incompréhensibles avant de transpercer la poitrine d'un homme à l'aide de ce qui semble être une lance rudimentaire. Très vite les sorcières vont faire parler d'elles dans la région commettant moult meurtres tous plus horribles les uns que les autres. Mais qui peut bien se cacher sous ces accoutrements faisant ainsi renaître des croyances régionales ancestrales ? Quels mobiles peuvent bien pousser un groupe d'individus à tant de cruauté ? C'est à ces questions que va tenter de répondre l'adjudante-cheffe Isabelle Martineau aidée par le lieutenant Marcillac. Cette intrigue aux rebondissements inattendus et déstabilisants se déroule dans le cadre mystérieux des Corbières, lieu fortement marqué d'une empreinte historique et d'un glorieux passé.