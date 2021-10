"Les enfants doivent avoir conscience de ce qu'ils ont entre les jambes. Sinon, comment peuvent-ils avoir conscience du consentement et se protéger ? Si rien n'existe, il n'y a rien à protéger" Julia Pietri. Le Petit guide de la Foufoune Sexuelle : C'est un livre d'éducation sexuelle qui parle de consentement et de sexe aux petites filles et aux petits garçons de 4 à 12 ans. En savoir un peu plus : Sans précéder les attentes de l'enfant, ce livre permet de poser des questions aux enfants qui pourront y répondre en fonction de leur âge et de leur maturité. Dans ce livre on parle du sexe comme on parle de l'estomac et j'invite les enfants à exprimer leurs émotions, à poser leurs questions pour les inciter à prendre la parole sans tabou. On y parle de corps, de pipi, de caca, de l'intimité, de la nudité, de la découverte de l'anatomie, de l'image de soi, de nos émotions, des câlins, de l'amour, des bébés, mais aussi de la sororité, des frères et des soeurs, à l'importance du respect mutuel ou encore des interdits. Le livre se termine sur les âges de la vie... Grandir c'est quoi ? Et dévoile un peu le monde de la puberté.