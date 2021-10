Les enquêtes du capitaine Sabre Tome 1 : Les diamants de Waterloo

Paris, octobre 1815. Jérôme Blain, alias le capitaine Sabre, ancien officier de la Garde impériale gravement blessé à Waterloo, renaît à la vie. Dans un monde qui n'est plus le sien, il doit apprendre à survivre. Sur les conseils de Vidocq, son associé, il ouvre l'Agence de l'Ours noir, en référence au célèbre bonnet. Sa première mission : retrouver la trace des diamants de Pauline Borghèse, soeur de l'Empereur, disparus sur le champ de bataille. Alors que tous les indices désignent la Prusse, une piste le mène en Normandie, à l'ombre du château de Bizy, près de Vernon, où Jérôme a vécu enfant. Une mission des plus improbables et a priori impossible... Mais "impossible" est absent du langage de la Garde impériale, même vaincue !