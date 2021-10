Ejo. Suivi de Lézardes et autres nouvelles

" Ejo " : au Rwanda, le même mot désigne " hier " et " demain ". Un seul mot pour se remémorer les temps fanés et raconter ce que peut être la vie après le génocide des Tutsi. Les trente nouvelles de ce recueil nous font entrer avec tendresse et lucidité dans l'intimité de femmes et d'enfants dont le destin est bouleversé par l'histoire. Une mosaïque de tons, entre désenchantement et espoir, pour réaffirmer notre humanité commune.