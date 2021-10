Avec cette deuxième BD, Stanislas Moussé confirme son talent. Si Longue vie a été salué comme " une véritable curiosité graphique virtuose ", Le Fils du roi achève de le faire entrer dans la cour des nouveaux talents de la BD. Longue vie racontait la vie d'un homme qui, de modeste éleveur, devient un roi puissant.

Cette véritable " saga ", au sens littéral, s'achevait sur la mort du roi et l'héritage qu'il laissait à sa descendance, après une vie de péripéties et de batailles. Stanislas Moussé décide, dans ce deuxième opus, de nous raconter l'histoire de cette descendance, du fils du roi. Avec lui, c'est tout à la fois un nouvel héros qui se révèle, un nouveau destin qui se joue et le trait, le style, de Stanislas Moussé qui s'affirme, se renforce, frappe l'oeil.

Une BD de Stanislas Moussé, c'est toujours épique ! Dans cette nouvelle histoire, muette et fourmillant de détails, l'auteur nous expose cette fois-ci les péripéties d'un jeune prince. Attendez- vous à des chocs graphiques : de l'exploration de mondes étranges au combat sans pitié contre un cyclope glouton, du récit d'une amitié à la découverte de l'amour, Le Fils du roi vous offrira une expérience de lecture exceptionnelle.