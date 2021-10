Poésie. Rester vivant ; Le sens du combat ; La poursuite du bonheur ; Renaissance ; Configuration du dernier rivage

Juxtaposant librement prose, versets et versification classique (sous la forme de l'octosyllabe et de l'alexandrin), la poésie de Michel Houellebecq est, tout autant que son oeuvre romanesque, fortement ancrée dans le monde contemporain. Elle lui sert d'ailleurs souvent de matrice. Ainsi, plusieurs poèmes du Sens du combat annoncent des scènes des Particules élémentaires, publié deux ans plus tard ("Si calme, dans son coma..." évoque la mort d'Annabelle, tout comme La longue route de Clifden préfigure les chapitres terminaux). Et si "la vie est rare", le bonheur y demeure cependant, dans Renaissance, tout autant que dans Plateforme, un horizon possible.