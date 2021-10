Vigilante My Hero Academia Illegals Tome 12 : Le Might signal

Les héros de l'ombre à la rescousse ! Numéro six comptait faire une entrée spectaculaire dans le monde des super-héros, mais ses plans partent en fumée quand il se retrouve pris dans les flammes destinées à Koichi. Ivre de rage, il promet de revenir pour tuer Pop ! Puisque l'adolescente est inconsciente, c'est à ses amis de la protéger : The Crawler et la bande de Soga la surveillent donc sans relâche... De son côté, l'inspecteur Tanuma commence à relier les points entre eux en exhumant le dossier d'une affaire vieille de sept ans. A l'époque, le héros supersonique O'Clock avait contribué à démanteler un réseau diffusant une drogue suspicieusement proche du trigger... Et si un seul et même super-vilain était à l'origine de tout ?