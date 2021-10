Pokédex de Kanto à Galar. Près de 1000 pokémons réunis dans un seul guide !

Un livre répertoriant l'ensemble des Pokémon depuis la première saison, soit plus de 800 Pokémon ! Pour chacun d'entre eux, l'enfant retrouve son nom, son type, sa région d'apparition, sa taille, son poids, sa catégorie, ses évolutions et toutes les attaques possibles avec ce Pokémon ! Une véritable bible pour les fans de Pokémon. NOUVELLE EDITION : avec en plus tous les nouveaux Pokémon de la région d'Alola.