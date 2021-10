Mushoku Tensei - Nouvelle vie, nouvelle chance Tome 14 . Avec 1 sticker repositionnable

Sa première vie sur Terre avait été un ratage total. Réincarné dans un monde de magie et d'épées, Rudeus va tout faire pour éviter les erreurs du passé... et sera peut-être le nouveau héros d'un monde en péril ? "En quel honneur suis-je obligé de me battre contre le souverain démoniaque ? " Rudeus s'est inscrit à l'académie de magie pour poursuivre son enquête sur le cataclysme qui a frappé Fittoa. Lorsque vient l'époque de l'année où les semi-humaines sont en chaleur, il est provoqué par une série de prétendants qui veulent en découdre avec lui et gagner les faveurs de Lynia et de Pursena ! Sur ces entrefaites, un visiteur surprise arrive lui aussi à Lanoa et sème le tumulte sur le campus... Plus tard, Rudeus fait une rencontre qui pourrait bien changer le cours de son existence !