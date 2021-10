@Jujufitcats, près de 3 millions d'abonnés sur Instagram et YouTube ! Juju est sans cesse en mouvement, difficile pour elle d'appuyer sur "pause" ! Nutrition, recettes, sport, écologie, bien-être... Voilà ce qui emplit son quotidien, et elle a décidé de le partager avec vous ! Découvrez plus de 65 recettes et tutos culinaires, des routines sportives accessibles, mais aussi des conseils et astuces pour se faire plaisir et se sentir beau et belle, maquillé.e ou au naturel. Pour vous, Juju prend le temps de partager les étapes qui l'ont menée à la tête de sa fidèle communauté de près de 3 millions de "petits chats" sur Instagram, de son rapport compliqué à son corps jusqu'à son coup de foudre pour la musculation puis le crosstraining. Retrouvez dans cet ouvrage Juju Fitcats, toujours pétillante, bien dans sa peau et surtout... sans filtre !