Mes desserts faits maison. L'Atelier de Roxane

Le troisième livre de recettes de Roxane, influenceuse aux presque 1, 8 M d'abonnés sur Instagram Plus nature, mois sucré, mais toujours aussi gourmand, voilà le secret de ce nouvel opus de recettes de Roxane ! Retrouvez 60 recettes de desserts faits maison, dans l'univers joyeux et coloré fidèle à Roxane. Les fruits et la fraîcheur sont à l'honneur pour se faire plaisir en toute légèreté et faire entrer la nature dans notre assiette. Verrines de fruits, pavlova aux agrumes, smoothies arc-en-ciel, granité aux fraises gariguette... en cuisine les gourmandises !