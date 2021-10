Le doorman

Arrivé dans les années soixante à Manhattan directement en provenance d'Algérie, le narrateur de ce livre ne sera jamais nostalgique de son pays de lumière, de son enfance à Oran pas plus qu'il ne s'attachera aux siens restés en Europe. Toute sa vie, il va la passer dans cette ville mythique, fantasme de tous les émigrants, et il sera embauché dans un immeuble chic, vivant fidèlement sa fonction de Doorman en y trouvant un juste équilibre à l'image de sa personnalité à la fois libre et solitaire, humaniste, contemplative et fidèle. Jusqu'au dernier jour de sa carrière, il regardera cette ville changer, ses habitants, ses artistes, la politique de ce pays particulière à cette ville sans pareille, la couleur des saisons dans les allées de central park, le temps qui fait grandir les enfants de l'immeuble, l'âge sur le visage des adultes : Un livre qui embrasse une ville et s'offre, puissant sur l'existence d'un homme