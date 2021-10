Le cri du homard

Une nouvelle collection de romans ados, dès 13 ans, qui aborde la question de l'urgence climatique à travers des récits inspirants et positifs, en collaboration avec le mouvement #Onestprêt Cet été encore, Aurore est de corvée à la charcuterie familliale. Si on ajoute à ça la sombre perspective de rester un an de plus bloquée à Montabourg, ce petit village perdu du Cotentin - le temps de repasser son bac -, il n'y a pas de quoi se réjouir. Mais les vacances vont prendre un tournant inattendu... Suite à un pari, Aurore va se faire embaucher de l'autre côté du havre, à La Rocque, le village ennemi de Montabourg ! Là-bas, Aurore participe au lancement d'un projet qu'on annonce créateur d'emplois : un élevage extensif de homards, et rencontre Archambault, jeune, ambitieux, très loin des ados qui l'entourent ! Enfin, elle a trouvé sa place ! A moins que la vraie nature de ce projet destructeur de l'environnement, et l'attitude cynique de ses instigateurs finissent par lui faire ouvrir les yeux sur ce qui se joue vraiment.