Escales en Polynésie

D'île en île, Titouan Lamazou dessine une fresque vibrante, à la fois réaliste et onirique, du pays où il a choisi de poser son sac après quarante ans d'errance : la Polynésie. Dans ce coin du monde qui ressemble au paradis, il cherche un havre impossible où les êtres humains se souviendraient de leur lien essentiel au Vivant. Son trait précis, à même de capturer une âme, et sa quête de diversité révèlent toute la complexité de l'océan où il s'attarde aujourd'hui. Sa fille, Zoé, le suit dans ce voyage. Elle fait émerger la parole de ceux et celles dont Titouan fait le portrait. Ces voix des archipels témoignent d'une très ancienne relation à la terre, à la mer et au ciel, réinventée face à une colonisation aux multiples visages. Père et fille nous convient à une odyssée à travers les archipels de la Polynésie et leurs myriades d'îles, semées sur la houle Pacifique comme autant d'astres dans le ciel des navigateurs : Marquises, Iles du vent, Iles Sous-le-Vent, Tuamotu, Gambier et Australes. Une chatoyante mosaïque de paysages contraires et de personnages aux destins romanesques. Une traversée inspirante et salutaire aux confins d'un monde en quête de sens.