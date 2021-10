Je serai le FEU

"Qu'elles soient invisibilisées, oubliées, ou au contraire adoubées et reconnues, ces cinquante femmes m'ont parlé et toutes m'ont profondément inspirée. Je souhaite vous faire découvrir ces poétesses qui sont aujourd'hui ma famille. Filles de la Lune, prédatrices, mélancoliques, magiciennes, excentriques, insoumises, alchimistes du verbe, consumées... telles sont mes compagnes de voyage - qui sont à présent les vôtres. Laissez-moi vous guider page après page à travers leurs vies et une sélection très personnelle de leurs vers, illustrés par mes soins."