The Quintessential Quintuplets Tome 11

Bien malgré lui, Fûtarô fait battre le coeur des soeurs Nakano. Et si les cinq soeurs usent de stratagèmes plus ou moins retors pour obtenir les faveurs de leur professeur particulier, au final, le lien qui les unit est bien plus fort que leur rivalité amoureuse. Un voyage dans le passé lève un voile sur les racines de ces liens et sur la véritable identité de la petite fille rencontrée à Kyoto, il y a six ans.