SVT 5e-4e-3e Mon carnet de réussite. Cahier de l'élève, Edition 2021

Un carnet de méthodes et notions en SVT pour le Cycle 4. L'essentiel des méthodes et notions en 51 fiches, à compléter et consulter tout au long du cycle - Un petit format, pour l'avoir toujours avec soi - Les savoirs et savoir-faire à découvrir, réviser et mémoriser - Une partie dédiée à la citoyenneté (esprit critique, vaccination...) - Un outil idéal pour préparer le Brevet - Des ressources numériques complémentaires : Dico SVT, flashcards, quiz, vidéos.