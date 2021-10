Eiffel et moi

"Quelqu'un veut désespérément quelque chose et a beaucoup de mal à l'obtenir." Cette définition d'un bon scénario, enseignée dans les écoles de cinéma, pourrait bien s'appliquer à Caroline Bongrand, scénariste et écrivaine reconnue. Elle est l'auteure d'un scénario fou, trop grand, trop cher, incroyablement romantique, sur l'histoire d'amour qui se cache derrière la construction de la tour Eiffel. Durant plus de vingt ans, tel Don Quichotte ne démordant pas de ses convictions, Caroline va tout faire pour que son film voie enfin le jour. De péripéties en rebondissements, elle va porter son projet à bout de bras jusqu'à l'obsession, et affronter un monde parfois merveilleux, souvent sans foi ni loi, sans jamais renoncer. Des producteurs aux agents, studios, réalisateurs et scénaristes, vous saurez tout sur l'univers du cinéma et les coulisses d'un grand film français qui aura mis 22 ans à se faire. Découvrez l'épopée extraordinaire et les secrets du scénario d'Eiffel, le film évènement de 2021.