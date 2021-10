La grande peur dans la montagne

" C'est que tu as voulu, Président, t'attaquer à plus fort que toi... Et elle est méchante, quand elle s'en mêle. Parlant sans doute de la montagne : Il y a des places qu'elle se réserve, il y a des places où elle ne permet pas que l'on vienne... " A l'alpage se succèdent des faits étranges : naturels ou surnaturels ? Qu'importe ! Une grande peur s'installe dans la montagne, dont rend compte magistralement cette chronique qui imposa Ramuz en France. Une édition limitée illustrée d'aquarelles inédites de Samivel.