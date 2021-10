Le garçon qui volait

Le destin de Tillmann Ostergrimm, quinze ans, bascule un jour de Carnaval : soudain, il s'élève dans les airs... Cet extravagant pouvoir va causer son malheur ; le voilà bientôt kidnappé et contraint de se produire chaque soir dans le cirque de l'ignoble Draken. Avec ses amis Lucia, la plus petite femme du monde, le colosse Mangetout et Dimitri, le calculateur prodige, Tillmann a bien l'intention de s'évader.