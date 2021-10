On regrettera plus tard

Par une nuit d'orage estival dantesque, de violents coups sont frappés à la porte de Valentine, l'institutrice du village. Sur le perron elle découvre un homme trempé, une fillette endormie dans les bras, brûlante de fièvre. Il lui faut de l'aide. Que Valentine va lui offrir, acceptant spontanément la troublante intrusion. Eric et Anna-Nina, sa fille de 7 ans, pénètrent dans la maison. Ils y resteront le temps que l'enfant se rétablisse. Il y a des destins que l'on croit tout tracés mais il suffit parfois d'un seul éclair pour les faire basculer. Les chemins de l'existence et du coeur sont imprévisibles... " C'est doux et c'est précieux, ça serre le coeur parfois et ça réjouit aussi. La vie, quoi ! " Emilie Poyard – ELLE " Agnès Ledig nous raconte avec sincérité des histoires ancrées dans la vraie vie. " Christophe Mangelle – metronews