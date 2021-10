Dans les territoires immenses du Montana, Matt Weldon, adolescent livré à lui-même et maltraité par l'existence, tente de renouer avec ses origines. Il fouille le passé d'un père décédé dans l'ascension du mont Denali et d'une mère internée. Partagé entre admiration et stupeur, il découvre au fil des jours une vie qu'il ne soupçonnait pas. Mais sa quête va être perturbée par Jack, son grand frère incontrôlable et dévasté, envahi par une rage qui le conduit à commettre l'irréparable. Comme Matt, le lecteur est aux prises avec la rudesse du monde rural et autarcique qui habite cette aventure, ne trouvant du répit que dans les instants où l'osmose avec une nature grandiose devient salvatrice.