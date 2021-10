Le col de Py. Histoire de vies...

"Certaines histoires s'inventent, d'autres se racontent... Une transmission d'amour et de vie entre deux êtres." Camille et Bastien attendent leur deuxième enfant. Un moment de joie. Mais le bonheur est de courte durée. A la naissance de Louis, le diagnostic tombe. Louis est atteint de graves malformations cardiaques. Vu son âge, l'important est de gagner du temps avant une intervention qui peut s'avérer fatale... Durant ces mois de tension et d'incompréhension, les parents trouvent du réconfort auprès du père de Camille, qui vient les aider malgré le cancer qui le ronge petit il petit... Ces longs moments d'attente vont se transformer en mois d'échanges, de jeux, de tendresse, d'émotion et d'amour entre Louis et Pablo, qui resteront à jamais gravés dans leur vie.