Célestin et le coeur de Vendrezanne. Un récit tiré des contes de la Pieuvre

On m'appelle Célestin, certains préfèrent Céleste. Si j'ai eu un nom de famille, c'était il y a longtemps et je l'ai oublié... J'étais minou quand j'ai mis les pieds dans l'auberge de La Pieuvre. Les filles de joie et les mauvais garçons qui y passent leurs journées m'ont serai de famille. Eus et mam'zelle Rose... Maintenant j'en suis le serveur et j'en suis fier J'aime cet endroit et les êtres qui le fréquentent. Je suis d'un naturel discret, un atout dans mon métier. Comme quelques-uns qui viennent à l'auberge, j'ai un Don. D'aucuns diraient un Talent, mais ce mot en impose trop. Mon Don, je le garde pour moi. Comprenez, si les gens savaient de quoi je suis capable, ils me fuiraient ou chercheraient à m'utiliser, surtout dans ce milieu ! Un jour, on m'a traité de "gentil n, c'est vrai. J'aime bien rendre service, enfin... pas à n'importe qui Mais pour ça, je suis peut-être moins doué...