La princesse rebelle se dévoile

Le princesse cache bien son jeu. En apparence, elle suit toutes les convenances en rigueur à la cour et à la prestance que l'on attend d'une telle majesté... Mais entre les mots et l'image apparaît une autre vérité ! Suivant le procédé du caviardage - couverture partielle en noir du texte et des images pour changer le propos -, l'ouvrage propose ainsi une double lecture.