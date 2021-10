Tout commence par soi. Ce qui m'a aidée pourrait vous aider aussi

"Nous avons tous nos blessures, nos failles, nos peurs, nos histoires. Notre vision de la vie est teintée par ces filtres aux couleurs variant selon les individus. Il nous appartient de choisir de nous libérer des fardeaux qui nous empêchent de vivre plus sereinement. La quête de cette autre réalité est une initiation passionnante qui demande du courage, de la volonté". Née de parents cap-verdiens, Tatiana Silva vit une enfance modeste. Très jeune, elle doit affronter le départ de son père, le décès de sa mère, la solitude, le sentiment d'imposture, le rejet, l'abandon... En quête de sens, elle va alors entreprendre de trouver l'équilibre dans sa vie. Dans cet ouvrage, Tatiana aborde les thèmes de la solitude, du sentiment d'imposture, de la quête de soi, du temps, de la foi, de la gratitude et de l'authenticité. Techniques de respiration, postures de yoga, recettes de cuisine, automassages, mantras et rituels féminins sacrés, lettre de secours, bains de gong... C'est également une véritable boîte à outils pour maîtriser son corps, son mental, son âme que nous livre Tatiana Silva. Un partage d'expérience plein de richesse.