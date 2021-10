Le mémento 100% visuel des pathologies en IFSI

Ce livre de poche tout en couleurs recense les 150 pathologies prévalentes indispensables à connaître pour réussir en IFSI, organisées selon 14 spécialités : troubles cardiovasculaires ; dermatologie ; endocrinologie ; gynécologie-obstétrique ; hématologie ; hépato-gastro- entérologie ; infections ; neurologie ; ophtalmologie ; oto-rhino-laryngologie ; pneumologie ; psychiatrie ; rhumatologie ; urologie et néphrologie. Très visuel et facile à consulter, ce mémento sera utile pour réviser toutes les UE des "Sciences biologiques et médicales" et pendant les stages, en structures d'accueil et à l'hôpital. Les 14 parties s'ouvrent sur un schéma anatomique se rapportant au système, pour bien se repérer dans l'organisme humain. Puis chaque pathologie est présentée sous la forme d'une carte mentale visuelle ou mind map, qui facilite la mémorisation grâce à ses couleurs et ses 8 rubriques récurrentes : définition ; étiologies ; physiopathologie ; signes cliniques ; examens ; traitements ; complications et rôle infirmier. En annexes, retrouvez les 150 pathologies classées par ordre alphabétique pour un usage facilité.