In Périnée We Trust. Sport, sexualité, maternité : transformez votre vie avec un périnée en bonne santé !

Si pour vous le périnée est une chaîne de montagne, ouvrez vite ce livre et partez à la découverte de cet ensemble de muscles aux multiples fonctions ! Vous ne serez pas déçu. e du voyage : cette zone mystérieuse est, on peut le dire, un véritable socle de vie. Eh oui, rien que ça ! Le périnée est le garant de la continence, du soutien viscéral et de l'épanouissement sexuel. Vous l'aurez compris : il est ESSENTIEL d'avoir un périnée compétent ! Que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez 15 ou 80 ans, que vous soyez future maman ou grand. e sportif. ve, vous apprendrez tout sur l'anatomie de votre périnée, comment le solliciter en toute sécurité et en prendre soin au quotidien. Vous pourrez ainsi éviter tout un tas de désagéments (des fuites urinaires à la descente d'organes), et plus globalement, entretenir une belle estime de vous. Mes conseils et tips de princesse vous accompagneront sur ce chemin à la rencontre de vous-même ! Devenez des bêtes de périnée !