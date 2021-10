Votre santé au travail on s'en parle ?

Michel Cymes, le médecin préféré des Français, s'attaque à un sujet d'actualité : la santé et le bien-être au travail. Un livre pratique, empathique, nécessaire truffé de conseils d'experts, de routines quotidiennes et de pistes concrètes pour se sentir bien dans son job, physiquement, moralement et avec les autres. Parce que la santé au travail, c'est non négociable ! Le travail, ce n'est pas toujours la santé... Aujourd'hui, de plus en plus de personnes souffrent dans leur job. Physiquement (mal au dos, troubles musculo-squelettiques...), et moralement (on ne citera qu'un seul chiffre : 3 millions d'actifs seraient menacés ou victimes de burn-out). On le voit, la crise sanitaire actuelle n'a pas arrangé les choses. En bouleversant nos modes de travail, en accentuant le climat d'insécurité, en révélant les risques psycho-sociaux, elle est venue amplifier nos questionnements sur la place du travail dans nos vies, les limites de plus en plus floues entre la sphère pro et perso, le droit à la déconnexion, le manque de reconnaissance, etc. Alors oui, le bien-être au travail, il est urgent d'en parler. Fort de cette conviction et du succès rencontré par les conférences qu'il a animées (avant la pandémie) sur ce thème dans plusieurs villes de France, Michel Cymes s'empare du sujet pour sensibiliser les entreprises sur tout ce qu'il reste à faire en matière de prévention. Et surtout apporter des pistes concrètes aux salariés, indépendants, managers, chefs d'entreprises pour se sentir bien ou mieux dans leur job. Ni ouvrage sociologique, ni philosophique et encore moins manuel de développement personnel, ce livre illustré de dessins humoristiques se veut avant tout pratique... et empathique. Avec des auto-tests pour faire le point, des recommandations d'experts (médecin du travail, psychologue du travail, kinésithérapeute, ergonome...), des conseils et des routines pour améliorer son bien-être au quotidien. Un livre nécessaire pour améliorer le bien-être au travail sous tous ses aspects : Bien dans son job physiquement : les troubles musculo-squelettiques, la vue, le sommeil, l'alimentation, le travail de nuit et posté. Bien dans son job avec les autres : des pistes pour améliorer ses relations et amener davantage de bienveillance dans le monde du travail. Bien dans son job sans stress : comprendre les causes de stress dans le monde professionnel, proposer des outils pour mieux le gérer, et aborder la question du télétravail. Face aux situations de crise : comprendre et appréhender le burn-out et le harcèlement au travail.