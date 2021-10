Le défi des 100 jours pour réveiller le génie en soi par l'écriture inspirée

Réveiller le génie en soi par l'écriture inspirée en 100 jours Allez à la rencontre de votre sagesse Lilou Macé et France Gauthier vous proposent un parcours initiatique pour aller à la rencontre de votre sagesse intérieure grâce à une pratique aussi simple qu'efficace : l'écriture inspirée. Vos outils ? Un cahier et un crayon ! En 100 jours, vous recevrez des conseils qui vont assurément changer votre vie : débloquer des situations, (re)trouver confiance, pour, au final, gagner en autonomie et créer consciemment. Au fil des thématiques, vous développerez une connexion de plus en plus intime et fluide avec votre propre génie créateur, celui qui s'exprimera sur papier lors des 100 exercices proposés. Grâce à cette pratique quotidienne, vous avancerez rapidement sur votre chemin d'éveil. Un Défi des 100 jours épanouissant qui vous permettra d'accéder à une vie rayonnante de joie, connectée et sereine !