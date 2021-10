Noise. Pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter

Dès qu'il y a jugement, il y a bruit. Quand deux médecins posent des diagnostics différents pour le même patient, quand deux juges attribuent des peines plus ou moins lourdes pour le même crime, quand deux responsables de ressources humaines prennent des décisions opposées à propos d'un candidat à un poste, nous sommes face au bruit. Daniel Kahneman, Olivier Sibony et Cass R. Sunstein montrent dans ce livre que le bruit exerce des effets nocifs dans de nombreux domaines : médecine, justice, protection de l'enfance, prévision économique, recrutement, police scientifique, stratégie d'entreprise... Pourtant, le bruit reste méconnu. Il est la face cachée de l'erreur de jugement. Noise nous propose des solutions simples et immédiatement opérationnelles pour réduire le bruit dans nos jugements et prendre de meilleures décisions. Le prochain livre qui va changer votre façon de penser. Un best-seller mondial. "Un tour de force d'érudition et de clarté". The New York Times "Une leçon d'humilité devant nos erreurs". The Financial Times "Tous les chercheurs, les décideurs politiques, les dirigeants et les consultants devraient lire ce livre". The Washington Post