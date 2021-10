Missel des dimanches. Edition 2022

Le Missel des dimanches 2022, c'est : - Un contenu riche, varié et grand public : tous les textes de toutes les messes de l'année, des suggestions pour la célébration, des méditations, des textes de grands spirituels, les Saints de la semaine, les fêtes ... - Un vrai renouvellement de contenu depuis 4 ans : une nouvelle maquette, un calendrier liturgique de l'année, des encadrés, des repères visuels pour les grands temps liturgiques, un grand cahier de prières pour toutes les circonstances ... - Un groupe de 10 auteurs expérimentés : prêtres, diacres, moines, laïcs, hommes et femmes, spécialistes de la liturgie, de toutes les régions de France, enracinés et engagés dans la réalité des paroisses et représentatifs de toute l'Eglise et des besoins des lecteurs. - Un bel objet avec des rabats, un effet "soft touch" et une belle oeuvre d'art reproduite en couverture. LA NOUVEAUTE : - Ce missel prend en compte la nouvelle traduction de l'ordinaire de l