L'officiel des prénoms. Edition 2022

La 19e édition du best-seller des livres de prénoms ! Entièrement remis à jour avec les dernières statistiques et de nouveaux encadrés. D'Alice à Zéphyr, en passant par Joy, Victoire, Martin ou Tiago, votre coup de coeur figure forcément parmi les prénoms rares, répandus, classiques ou modernes de cet ouvrage ! Découvrez l'origine, la signification, les variantes, les tendances et les fréquences d'attribution de plus de 12 000 prénoms féminins et masculins. Croisant statistiques de l'Insee et informations pratiques, L'Officiel des prénoms s'est imposé comme le guide référence. Inclus : 70 focus prénoms 50 palmarès&thématiques Des pages bullet à la fin de l'ouvrage pour les parents (Liste des prénoms favoris, idées pour le deuxième prénom, présentation du faire-part, check-list " avez-vous pensé à tout pour trouver le prénom qui vous convient ? "...)