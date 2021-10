L'organisateur de l'infirmier.e libéral.e. Edition 2022

L'agenda idéal pour les infirmiers et infirmières libéral. e. s, par Charline Charline, infirmière de 37 ans exerçant en libéral depuis plus de 10 ans, blogueuse et autrice de deux livres sur son métier, vous propose pour cette année encore son agenda spécialement pensé pour vous, infirmier. e. s exerçant à domicile. Nouveautés ! - Une couverture résistante, pour emporter votre organisateur partout, toute l'année et par tous les temps ; - Des coins détachables. - Un nouveau thèmes chaque mois. - Des invités inspirants ! Et toujours : - un grand format très pratique, avec un élastique et des pochettes pour y glisser tous les documents utiles ; - des semaines sur 4 pages, avec des journées allant de 6H00 à 22H00 comprenant plusieurs lignes pour y inscrire tous vos RDV de tournées ; - de la place pour vos prises de notes et vos bilans de fin de mois ; - des rubriques "CA de la semaine" et "Kilomètres parcourus" , pour faciliter votre comptabilité ; - des informations pratiques sur l'exercice en libéral ; - et enfin, des astuces et des conseils imaginés par Charline pour une année 2022 sensationnelle / extraordinaire / scintillante ! Joliment illustré par Sophie Lambda, cet agenda trouvera pour la 2e année sa place dans le sac (et la voiture) de toutes les infirmières libérales et tous les infirmiers libéraux en demande d'organisation.