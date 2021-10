L'argile qui guérit. Edition revue et augmentée

L'argile est vraiment une terre miraculeuse : elle soulage et guérit tout à la fois. Partout dans le monde, depuis toujours, les hommes se servent de ce minéral quasi inépuisable pour se soigner. On peut (presque) tout traiter avec l'argile, le lecteur le découvrira avec étonnement et curiosité. Guidé en toute sécurité grâce à des conseils détaillés et précis, il apprendra à l'employer sous forme de boisson ou en cataplasme, et à soigner facilement et efficacement aussi bien les troubles et maladies les plus courants (arthrose, fièvre, colite, dépression...) que les blessures, contusions et accidents divers. Dans les années 1950, en redécouvrant le pouvoir guérisseur de l'argile, Raymond Dextreit a permis à des centaines de milliers de personnes de recouvrer la santé. Dans cette refonte majeure de l'ouvrage de son grand-père, Pascal Labbé expose les connaissances scientifiques qui se sont développées depuis sa première parution, et décrit les nombreuses variétés et couleurs d'argiles aujourd'hui disponibles. Ce livre indispensable est donc le fruit d'un savoir théorique et d'une expérience vécue pendant plus de soixante ans. nul doute qu'après l'avoir lu, vous utiliserez l'argile et en recommanderez rasage avec enthousiasme !