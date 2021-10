Développez vos talents subtils. Intuition, clairvoyance, télékinésie, télépathie...

Ces talents sont déjà en vous ! Apprenez à les développer pour améliorer votre vie. L'humanité a beaucoup évolué ces derniers siècles et de nouvelles capacités sont apparues chez elle, souvent à son insu. Ainsi, les sens communs (vue, audition, odorat, toucher...) se sont développés apportant de nouvelles perceptions, ainsi que d'autres plus subtils comme le ressenti, l'intuition, le pressentiment, la clairvoyance, la clairaudience, la télékinésie, etc. De plus, avec l'élévation vibratoire actuelle, de nouveaux talents sont apparus comme la vision à distance, la télépathie, la téléportation, le sentiment d'unité de l'être... sans parler d'une nouvelle spiritualité qui nous relie directement au Divin. Tous ces talents sont en chacun de nous, plus ou moins endormis. Si nous voulons les développer, il convient de les expérimenter et de les travailler. Ce livre montre toutes les capacités inusitées que nous avons en nous... mais aussi (surtout) comment les développer pour devenir ainsi les super-héros et les super-héroïnes de notre vie.