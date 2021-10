Guide AS Aide-soignant. Modules 1 à 10 + AFGSU, Edition 2021

Véritable "tout-en-un" de l'étudiant le Guide AS présente de manière claire et pédagogique l'ensemble des connaissances fondamentales et pratiques indispensables aux élèves aides-soignants pour l'obtention du diplôme d'Etat (DEAS). Cette nouvelle édition a été entièrement mise à jour et est conforme au nouveau programme 2021 qui s'appliquera dès la rentrée. Désormais répartis en 5 blocs de compétences les 10 Modules ont été réorganisés de façon pédagogique et intègrent de nouvelles compétences comme l'évaluation de l'état clinique d'une personne et la collaboration à la réalisation des soins. Les Modules sont repérables dans l'ouvrage par une couleur spécifique : ? Module 1 : Accompagnement d'une personne dans les actes de sa vie quotidienne et de la vie sociale ; ? Module 2 : Repérage et prévention des situations à risque ; ? Module 3 : Evaluation de l'état clinique d'une personne ; ? Module 4 : Mise en oeuvre des soins adaptés évaluation et réajustement ; ? Module 5 : Accompagnement de la mobilité de la personne aidée ; ? Module 6 : Relation et communication avec les personnes et leur entourage ; ? Module 7 : Accompagnement des personnes en formation et communication avec les pairs ; ? Module 8 : Entretien de locaux et des matériels et prévention des risques associés ; ? Module 9 : Traitement des informations ; ? Module 10 : Travail en équipe pluriprofessionnelle traitement des informations qualité/gestion des risques. Chaque module propose : ? un cours très complet présentant l'ensemble des savoirs théoriquesà connaître ; ? des encadrés "rôle de l'AS" qui récapitulent les compétences et activités à maîtriser par l'aide-soignant ; ? de nombreux exemples de situations concrètes analysées illustrant les différentes notions abordées ; ? des fiches techniques très détaillées décrivant les différents gestes à accomplir dans la pratique quotidienne. De nombreux tableaux et dessins illustrent le cours dans une présentation tout en couleurs claire et agréable. Enfin l'AFGSU de niveau 2 complète la formation