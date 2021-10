Chroniques de la trentaine (TMTC*). *"toi-même tu sais" pour les boomers

C'est grave si, à trente ans, on n'a pas le kit relationship parfaite, job de rêve, appart et baby en route ? Si on se met encore des cuites de l'espace un lundi soir (brillant) quitte à avoir besoin d'une semaine pour s'en remettre ? Si on a envie de tout envoyer bouler et de prendre un aller simple pour le bout du monde ? Tous et toutes les trentenaires se reconnaîtront dans ce livre adapté du compte Instagram @latrentainetmtc et y trouveront de quoi rire (beaucoup), réfléchir (pas trop quand même) et surtout soulager l'immensité de leur crise existentielle.