T 12 S. Transformation 12 semaines. 20 minutes de sport à la maison 4 fois par semaine, sans régime, pour perdre le gras définitivement

12 semaines de programmes sportifs + 80 recettes gourmandes et healthy. Des séances de 20 minutes pour Réapprenez à manger à votre faim avec "cramer le gras" en toute sécurité des recettes simples et quêteuses, et adopter avec des coachs diplômés d'Etat. Réapprenez à manger à votre faim avec des recettes simples et goûteuses, et adopter de nouvelles habitudes santé pour la vie. Fini les régimes ! Ne pesez plus les aliments, ne comptez plus les calories ou les macronutriments, apprenez à manger pour être en bonne santé et donnez à votre corps la dépense physique dont il a besoin. Conçu par Jessica Mellet et Alexandre Maltier, suivis par plus de 600 000 personnes, ce programme, qui allie sport et nutrition, va définitivement transformer votre vie.