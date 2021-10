Je ne suis pas mort... je dors ! Autobigraphie

" Ne m'enterrez pas encore. Je ne suis pas mort... Je dors ! " C'est Michel Sardou, reprenant l'un de ses grands succès, qui nous l'assure. On pensait que le chanteur avait tout raconté dans Et qu'on n'en parle plus, sa première autobiographie. Erreur ! Cette fois, c'est juré, il n'occultera rien. " J'ai promis la vérité, toute la vérité, je vais m'y tenir ! " A travers des dialogues fictifs savoureux avec sa mère, Michel Sardou revient sur les grands moments de sa vie, ses premiers amours, la mort de son père, ses rencontres avec Johnny Hallyday, Barbara, Michel Fugain, Eddy Mitchell... , ses fils à qui il a transmis son âme d'artiste, sa passion pour le théâtre. Avec sa verve et son franc-parler habituels, il jette aussi un regard sans concession sur la société actuelle. Les confessions passionnantes d'une des personnalités préférées des français.