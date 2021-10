Tout le semestre 1 en fiches mémos. De l'UE 1.1 à 4.1, 5e édition

190 fiches mémos pour retenir et réviser l'essentiel des connaissances du semestre 1 du DEI : UE 1. 1 ; 1. 3 ; 2. 1 ; 2. 2 ; 2. 4 ; 2. 10 ; 2. 11 ; 3. 1 ; 4. 1. De très nombreux schémas et tableaux pour illustrer les fiches, aller à l'essentiel et mieux mémoriser. Un ouvrage enrichi d'évaluations pour se tester. Retrouvez sur notre site tous les corrigés détaillés des évaluations dans "Compléments et ressources numériques". Tout le semestre est la collection idéale pour réviser par semestre et réussir son diplôme ! Pensez aussi à Tout le semestre 1 en QCM et QROC pour être au top le jour J.