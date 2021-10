Le petit livre du lâcher-prise

Vous êtes constamment stressé au travail, à la maison, en famille ? Vous ruminez et n'arrivez pas à vivre pleinement chaque instant ? Bref, vous êtes anxieux et n'arrivez pas à trouver le chemin vers le bien-être ? Vous devez lâcher prise ! Lâcher prise consiste à sortir des préoccupations du mental pour vivre l'instant présent tel qu'il est. Cela permet de se débarrasser du superflu et de prendre du recul pour se centrer sur l'essentiel. Ce petit livre, constitué d'une multitude d'exercices pratiques, sera votre guide pour vous libérer de vos blocages et retrouver une harmonie intérieure.