Les manipulateurs sont parmi nous. Edition illustrée

La version illustrée du best-seller qui vous permettra de déjouer n'importe quel manipulateur ! Derrière des masques aussi divers que la gentillesse, la séduction, la générosité ou la timidité, les manipulateurs sont habiles pour vous culpabiliser, communiquer de manière floue, mettre en doute vos capacités, utiliser la flatterie pour parvenir à leurs fins et se poser en victimes quand cela leur est utile. Comment repérer ces rongeurs d'énergie, démasquer leur fonctionnement et leur résister ? Ce livre adapté du best-seller Les manipulateurs sont parmi nous vous aidera à prendre rapidement conscience de l'étendue des dégâts que causent les manipulateurs et à gagner en détermination, afin de ne plus vous laisser vampiriser par ces êtres toxiques. Pour rendre son propos encore plus accessible, l'auteure a entièrement remodelé son texte original en plus de l'agrémenter de nombreuses illustrations humoristiques. Condensée et simplifiée, cette nouvelle édition de l'ouvrage original, dont la pertinence n'est plus à prouver, est une porte d'entrée efficace pour quiconque cherche à se libérer de l'emprise d'un manipulateur.